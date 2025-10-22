إعلان

إحالة البلوجر "أم مكة" للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر فيديوهات خادشة

كتب : أحمد عادل

03:41 م 22/10/2025

قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر المعروفة باسم "أم مكة" للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها ببث محتوى خادش للحياء وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق، جدد قاضي المعارضات حبس البلوجر "أم مكة" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، والخروج عن الآداب العامة، بالإضافة إلى إساءة استخدام مواقع التواصل والتشكيك في مصادر ثروتها.
وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط البلوجر "أم مكة" ووالدتها "أم سجدة"، وبمواجهتهما اعترفتا بنشر الفيديوهات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

