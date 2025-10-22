قرار قضائي في دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي

كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي التي تطالب بتعويض 5 ملايين جنيه في اتهامه بسبها والتشهير بها، لجلسة 29 أكتوبر المقبل.

وكان دفاع الفنانة عفاف شعيب قد تقدم بمذكرة طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ببراءة المخرج محمد سامي، متهمًا إياه بالتشهير بموكلته خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

وسبق أن قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر ببراءة المخرج محمد سامي، وإلغاء حكم أول درجة القاضي بتغريمه 5 آلاف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في القضية المتهم فيها بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب والتشهير بها أثناء ظهوره إعلاميًا.