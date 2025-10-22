إعلان

ادعى قدرته على شفاء الأمراض.. ضبط نصّاب يمارس الدجل عبر مواقع التواصل بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

02:25 م 22/10/2025

المتهم

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في الإطاحة بدجال استغل مواقع التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين، بعدما زعم قدرته على العلاج الروحاني وفك السحر مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وأكدت التحريات أن المتهم، عاطل وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز كرداسة بالجيزة، تواصل مع ضحاياه عبر صفحات يديرها على مواقع التواصل، مروجًا قدرات خارقة في "العلاج بالطاقة" و"إبطال الأعمال"، واستولى من خلالها على أموال المواطنين بزعم مساعدتهم.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطه بدائرة قسم كرموز بالإسكندرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة. وبمواجهته اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي وتسجيل مقاطع فيديو لأعمال السحر وبثها عبر الإنترنت بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وزارة الداخلية ضبط دجال علاج الأمراض الإسكندرية

