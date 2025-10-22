الإغراء بالسفر والتعليم.. ضبط نصّاب استغل أحلام الطلاب بمدينة نصر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط صاحب كيان تعليمي غير مرخص بمدينة نصر بالقاهرة، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص للدراسة بالجامعات الأجنبية.

أكدت التحريات أن المتهم، وله معلومات جنائية، أنشأ كيانًا وهميًا وروّج عبر مطبوعات وعقود مزيفة لإمكانية السفر واستكمال الدراسة بالخارج مقابل مبالغ مالية كبيرة، رغم عدم حصوله على أي تراخيص أو اعتمادات رسمية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه داخل مقر الكيان، وعُثر بحوزته على عقود اتفاق ومطبوعات دعائية واستمارات تخص الضحايا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.