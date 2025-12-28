مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

2 3
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 0
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 1
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

عاجل.. مدرب الزمالك يعلن فسخ عقد بنتايج رسميا

كتب : محمد خيري

05:24 م 28/12/2025
كشف أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، عن مفاجأة مدوية تتعلق بمستقبل المغربي محمود بنتايك مع الفريق، مؤكدًا فسخ اللاعب عقده مع النادي خلال الفترة الحالية.

وقال عبد الرؤوف، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر: "محمود بنتايك قام بفسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد، واللاعب غير متواجد معنا حتى الآن، والإدارة هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".

وأوضح المدرب أن الأمر أصبح الآن بيد إدارة النادي، للتعامل مع الموقف قانونيًا وإداريًا خلال المرحلة المقبلة.

ويُذكر أن اللاعب المغربي كان قد أرسل إنذارًا رسميًا إلى نادي الزمالك منذ فترة، مطالبًا بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، ومع عدم تسويتها، قرر فسخ تعاقده من جانب واحد.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق فوز صعب على بلدية المحلة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ناصر منسي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+1)، ليقود الفريق الأبيض إلى التأهل للدور التالي من البطولة.

محمود بنتايج الزمالك محمود بنتايك أخبار الزمالك نادي الزمالك مدرب الزمالك فسخ عبد بنتايك

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

