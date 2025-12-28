عاجل.. مدرب الزمالك يعلن فسخ عقد بنتايج رسميا

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على بلدية المحلة في كأس مصر

كشف أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، عن مفاجأة مدوية تتعلق بمستقبل المغربي محمود بنتايك مع الفريق، مؤكدًا فسخ اللاعب عقده مع النادي خلال الفترة الحالية.

وقال عبد الرؤوف، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر: "محمود بنتايك قام بفسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد، واللاعب غير متواجد معنا حتى الآن، والإدارة هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".

وأوضح المدرب أن الأمر أصبح الآن بيد إدارة النادي، للتعامل مع الموقف قانونيًا وإداريًا خلال المرحلة المقبلة.

ويُذكر أن اللاعب المغربي كان قد أرسل إنذارًا رسميًا إلى نادي الزمالك منذ فترة، مطالبًا بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، ومع عدم تسويتها، قرر فسخ تعاقده من جانب واحد.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق فوز صعب على بلدية المحلة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ناصر منسي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+1)، ليقود الفريق الأبيض إلى التأهل للدور التالي من البطولة.