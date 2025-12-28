"اتعلّق في السقف".. النيابة تحقق في وفاة تاجر دراجات نارية بالطالبية

تجري النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، التحقيق في وفاة تاجر دراجات نارية، يبلغ من العمر 45 عامًا، بعد إقدامه على الانتحار شنقًا داخل غرفته، نتيجة مروره بأزمة نفسية واكتئاب، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها كاملة.

وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بتخلص شخص من حياته بدائرة قسم الطالبية.

وعلى الفور، وجّه العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، والعقيد كريم فوزي، مفتش مباحث الطالبية، والمقدم عبد الحميد مرسي، رئيس مباحث القسم، بالانتقال إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين أن المتوفى قام بربط حبل في جنش بسقف غرفته، وشنق نفسه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

زوجي دمرني بفيديو .."سماح": بعت بنتي مقابل تذكرة آيس |نص تحقيقات

قرار جديد من النيابة بشأن والدة شيماء جمال في واقعة التهديد

"الفرحة ماكملتش".. تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام فرع البرنس الجديد بالشيخ زايد