فيديو صادم | شباب يتعاطون المخدرات بالشارع.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام بعض الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة في أحد شوارع القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عامل وشقيقه – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر).

وأضافت أنه عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر البودر، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

