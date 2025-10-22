كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها ضد جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسل 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس شركات وشراء سيارات، لإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.