الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه من تجارة العملة

كتب : علاء عمران

12:24 م 22/10/2025

وزارة الداخلية- أرشيفية

كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها ضد جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسل 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس شركات وشراء سيارات، لإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الداخلية قضية غسل أموال تجارة العملة

