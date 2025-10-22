كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على طالب بمحافظة الدقهلية، لاتهامه بإعداد مقطع فيديو مفبرك "خادش للآداب" باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونشره عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بقصد التشهير بفتاة رفضت الارتباط به.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من طالبة مقيمة بدائرة مركز المنصورة، أفادت فيه بقيام المتهم بإرسال فيديو مفبرك منسوب لها، يتضمن محتوى غير لائق بهدف الإساءة إلى سمعتها والانتقام منها بعد رفضها طلبه بالارتباط.

وبالفحص وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.