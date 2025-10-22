أقام شاب يدعى "جمال.ع"، 34 عامًا، ويعمل مندوبا بشركة شحن، دعوى تطليق ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبًا التفريق بينهما بعد عامين فقط من الزواج، مؤكدًا في عريضة الدعوى: "زوجتي ضربتني قدام الناس في القهوة علشان اتأخرت ساعة عن البيت".

وقال الزوج في تفاصيل دعواه إنه تزوج بعد قصة حب استمرت قرابة عام، ظن خلالها أن زوجته "طيبة وحنونة وتقدر المسؤولية"، لكنه فوجئ بعد الزواج بتغير سلوكها، على حد قوله، مضيفًا: "بقت عصبية وبتزعق على أي حاجة، وبتعاملني كأني تحت وصايتها".

وأضاف المدعي: "كنت بحاول أتجنب المشاكل عشان البيت، لكن الخلافات زادت، وفي يوم رجعت من الشغل بدري ونزلت القهوة مع أصحابي. اتأخرت ساعة واحدة، لقيتها جاية القهوة وبتزعق قدام الناس، ومسكت شنطتها وفضلت تضربني بيها وسط الزبائن".

وأكد الزوج أنه شعر بالإهانة وفقد احترامه بين أصدقائه، ما دفعه لمغادرة المنزل ورفع دعوى طلاق، قائلا: "الاحترام أساس الحياة الزوجية.. واللي حصل مستحيل أقدر أكمل بعده".

وحملت الدعوى رقم 259 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.