النيابة تكشف تفاصيل حادث دهس طالب ووالده وابن عمته بالشيخ زايد

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد تفاصيل جديدة حول حادث دهس طالب ووالده وابن عمته أمام نادي شهير، حيث انتقل محقق النيابة إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين، وتمكن من الاستماع للطالب وابن عمته اللذين أُصيبَا بجروح، بينما ما زال والد الطالب في العناية المركزة بسبب حالته الحرجة.

وبحسب أقوال الطالب وابن عمته، بدأت الأحداث داخل مدرسة دولية بخلافات بين الطالب وثلاثة أشقاء من زملائه بسبب غيرة أحدهم من حديث الطالب مع زميلته، ما أدى إلى اعتداء الأشقاء على الطالب داخل المدرسة. واستمرت المضايقات بعد المدرسة، حيث فوجئ الطالب وأقاربه بمطاردتهم أمام منزلهم بواسطة السيارة ورفع صوت الموسيقى بهدف استفزازهم.

واتفق الطالب وأقاربه على لقاء المعتدين أمام نادي شهير لإنهاء الخلاف، وعند الوصول إلى المكان، تعرض ابن عمه للضرب المبرح من الشقيق الأكبر لأحد المعتدين، خاصة أنه ملاكم، وعندما تدخل والد الطالب لفض الاشتباك، اقترب والد زميله بسيارته وصدمهم عمدًا أثناء سقوطهم على الأرض وفر هاربًا.

وكانت الواقعة قد أثارت موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن سردت والدة الطفل تفاصيل الحادث، مؤكدة أن البداية كانت داخل المدرسة، وأن ما حصل أمام النادي لم يكن مجرد مشاجرة أطفال، بل محاولة قتل متعمدة، مما أدى إلى إصابة والدها بكسر ونزيف في المخ وغيبوبة، وإصابة ابنها بكسور في الكاحل وخياطات متعددة، بينما أصيب ابن عمه بكسور في الأنف وارتجاج في المخ وجروح وكدمات متعددة في أنحاء جسده.

تواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واستدعاء شهود ومتابعة الحالة الصحية للمصابين لضبط المسؤولين ومحاسبتهم قانونيًا على ما ارتكبوه.

