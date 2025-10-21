إعلان

فيديو صادم| اعتداء سيدة على طفلة من ذوي الهمم.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

12:32 م 21/10/2025

المتهمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سيدة تعتدي بالضرب على طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، كما أسفرت التحريات عن تحديد هوية السيدة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وأن الطفلة التي ظهرت في الفيديو هي حفيدتها وتعاني من إعاقة ذهنية.

وأوضحت السيدة في أقوالها أنها كانت تعاقب الطفلة بسبب قيامها بتصرفات غير طبيعية، كما تبين أن حفيدًا آخر قام بتصوير الواقعة، وأن والدته هي التي قامت بنشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية ذوي الهمم الإسماعيلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هبط 105 جنيهات.. لماذا عادت أسعار الذهب للانخفاض اليوم في مصر؟
السر تحت السرير.. لغز جديد يقلب "جريمة المنشار" بالإسماعيلية
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص