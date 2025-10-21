كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سيدة تعتدي بالضرب على طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، كما أسفرت التحريات عن تحديد هوية السيدة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وأن الطفلة التي ظهرت في الفيديو هي حفيدتها وتعاني من إعاقة ذهنية.

وأوضحت السيدة في أقوالها أنها كانت تعاقب الطفلة بسبب قيامها بتصرفات غير طبيعية، كما تبين أن حفيدًا آخر قام بتصوير الواقعة، وأن والدته هي التي قامت بنشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.