اعتقال رجلي أمن بالكويت بعد سرقة آسيوي بالعنف | تفاصيل
وزارة الداخلية الكويتية
ضبطت وزارة الداخلية الكويتية رجلي أمن من منسوبي وزارة الدفاع بعد تورطهما في جريمة السرقة باستخدام العنف ضد مقيم آسيوي بمحافظة حولي، وذلك عقب تلقي غرفة العمليات بلاغًا بالواقعة.
وفور البلاغ، باشرت إدارة مباحث محافظة حولي (مكتب مباحث السالمية) إجراءات البحث والتحري، وانتقلت إلى موقع الحادث لاستخراج كاميرات المراقبة وجمع المعلومات اللازمة.
وكشفت التحريات عن هوية الجناة، وتبين أنهما مواطنان يعملان في وزارة الدفاع، وعُثر بحوزتهما على مواد يشتبه بأنها مخدرة وأدوات مخصصة للتعاطي.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهما مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص، مشددة على أنها ستلاحق كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.
قطاع الأمن الجنائي— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 19, 2025
يضبط مواطنين من منتسبي وزارة الدفاع لارتكابهما جريمة سرقة عن طريق استخدام العنف#وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت pic.twitter.com/RiDUJeHWN3
