إعلان

اعتقال رجلي أمن بالكويت بعد سرقة آسيوي بالعنف | تفاصيل

كتب : مصراوي

10:56 ص 21/10/2025

وزارة الداخلية الكويتية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

ضبطت وزارة الداخلية الكويتية رجلي أمن من منسوبي وزارة الدفاع بعد تورطهما في جريمة السرقة باستخدام العنف ضد مقيم آسيوي بمحافظة حولي، وذلك عقب تلقي غرفة العمليات بلاغًا بالواقعة.

وفور البلاغ، باشرت إدارة مباحث محافظة حولي (مكتب مباحث السالمية) إجراءات البحث والتحري، وانتقلت إلى موقع الحادث لاستخراج كاميرات المراقبة وجمع المعلومات اللازمة.

وكشفت التحريات عن هوية الجناة، وتبين أنهما مواطنان يعملان في وزارة الدفاع، وعُثر بحوزتهما على مواد يشتبه بأنها مخدرة وأدوات مخصصة للتعاطي.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهما مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص، مشددة على أنها ستلاحق كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الكويتية اعتقال رجلي أمن بالكويت سرقة آسيوي بالعنف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

انخفاض مفاجئ.. الذهب يعكس اتجاهه والجرام يهبط 105 جنيهات دفعة واحدة
استطلاع رويترز يرجح تراجع الجنيه وقفزة بمعدل نمو اقتصاد مصر
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص