كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في 43 طعنًا انتخابيًا بالقاهرة، تقدم بها مرشحون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.

وأُحيل عدد من الطعون إلى هيئة المفوضين لوضع التقرير الخاص بها، قبل إحالتها إلى المحكمة تمهيدًا لصدور الحكم اليوم.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أنهت تلقّي طعون المرشحين على انتخابات مجلس النواب 2025، بعد غلق باب الترشح، ليصدر أحكام أولية تتضمن استبعاد بعض المرشحين أو قبول آخرين سبق استبعادهم، مع إمكانية الطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.

وخلال 3 أيام، تلقت المحكمة 40 طعنًا على مستوى جميع محافظات مصر، بينها القاهرة والجيزة، وعقدت جلسات عاجلة ومكثفة للفصل في الطعون المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة الرسمية.

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء الماضي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.