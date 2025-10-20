معركة على الدائري.. 3 مصابين في مشاجرة بالرصاص بالسلام

في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، تحول الطريق الدائري إلى مسرح جريمة، دماء وصراخ بعد مشاجرة انتهت بإطلاق نار على سيارة ملاكي كانت تسير في اتجاه مصر الإسكندرية الزراعي. حادثة مفاجئة أربكت المارة، وخلّفت ثلاثة مصابين، أحدهم بطلق في البطن، وسط حالة من الذعر والتوتر.

تلقى قسم أول السلام بلاغًا من الخدمات الأمنية المتمركزة على الطريق، يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة بالقرب من نزلة القلج، ووجود سيارة ملاكي تعرضت لإطلاق نار مباشر.

ووفقًا للإفادة الأولية، فقد أصيب ثلاثة أشخاص داخل السيارة بطلقات خرطوش، بينهم اثنان في القدم، والثالث في منطقة البطن، بينما رفض المصابون التحرك من موقع الحادث أو السماح بنقلهم إلى المستشفى حتى وصول قوات الشرطة.

البلاغ الأولي أشار إلى أن المشاجرة اندلعت لأسباب لم تُعرف بعد، وسط تضارب روايات شهود العيان. بعضهم تحدث عن مشادة على الطريق تطورت إلى اشتباك مسلح بين قائدي سيارتين، بينما رجّح آخرون أن الحادث لم يكن عشوائيًا، بل استهدافًا مباشرًا للسيارة التي كانت تقل المصابين.

وفي لحظات معدودة، تحول المشهد إلى فوضى. طلقات خرطوش تمزق الصمت، سيارة تقف في منتصف الطريق، دماء على الأرض، والمارة يحاولون تقديم المساعدة وسط الخوف من تجدد إطلاق النار.

فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من النجدة والمباحث الجنائية إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة، وبدأت في معاينة السيارة وفحص آثار الطلقات لتحديد مصدرها ونوع السلاح المستخدم.

مصدر أمني أوضح أن الإصابات جميعها بطلقات خرطوش من مسافة قريبة، وأن الحالة الأخطر هي للمصاب الذي تلقى الطلق في البطن، وتم نقله لاحقًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

فرضت الشرطة طوقا أمنيا في محيط الحادث، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من الطريق الدائري لتحديد هوية مطلق النار كما يجري الاستماع إلى أقوال المصابين عقب استقرار حالتهم الصحية، للوقوف على دوافع الواقعة وملابساتها الكاملة.