كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام ترزي بتصوير إحدى السيدات دون علمها داخل محل الملابس الخاص به أثناء قيامها بقياس بعض المقتنيات بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تبين من الفحص أنه ورد بلاغ إلى القسم من سيدة مقيمة بالمنطقة، اتهمت فيه صاحب المحل بتصويرها ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقتها أو علمها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. كما تبين أن المحل غير مرخص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

