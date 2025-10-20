إعلان

ضبط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة.. وإنقاذ 16 طفلًا من الشارع

كتب : علاء عمران

01:00 م 20/10/2025

المتهمين

واصلت وزارة الداخلية جهودها لحماية الأطفال من أشكال الاستغلال والإتجار غير المشروع، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 11 متهمًا (5 رجال و6 سيدات – لاثنين منهم معلومات جنائية) تورطوا في استغلال أطفال أحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بشكل إلحاحي بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
وخلال الحملة، تم ضبط 16 طفلًا من الأحداث المعرضين للخطر أثناء استغلالهم في بيع السلع والتسول بالشوارع بصورة غير إنسانية تهدف لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة للمتهمين.
وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بتفاصيل نشاطهم الإجرامي، مؤكدين أنهم يستغلون الأطفال في التسول لجمع الأموال.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى ذويهم داخل دور الرعاية الاجتماعية، حفاظًا على سلامتهم وحمايتهم من أي مخاطر مستقبلية.

ضبط عصابة اسغلال الأطفال في التسول وزارة الداخلية

