تنفيذ 67 ألف حكم قضائي وضبط 276 قضية مخدرات في 24 ساعة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 276 قضية مخدرات بحوزة 324 متهماً، إلى جانب ضبط 74 قطعة سلاح ناري و237 سلاحاً أبيض.

كما نجحت القوات في تنفيذ 67,142 حكماً قضائياً متنوعاً، وضبط 5 تشكيلات عصابية و21 متهماً هارباً و20 بلطجياً، فضلًا عن ضبط 316 دراجة نارية مخالفة و25,045 مخالفة مرورية.

وخلال الحملات تم فحص 61 سائقاً، وتبين إيجابية 10 منهم لتعاطي مواد مخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الوزارة حملاتها لإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق الانضباط.

