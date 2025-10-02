معركة نارية تنتهي بمصرع 5 عناصر إجرامية في أسوان

لقي 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم بمحافظة أسوان، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء محاولة ضبطهم.

كانت معلومات قد وردت إلى قطاع مكافحة المخدرات، تفيد بقيام تشكيل إجرامي يضم خمسة أشخاص بنطاق مركز شرطة إدفو بأسوان بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة لترويجها داخل البلاد.

وبالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية وقطاع الأمن المركزي، جرى استهداف المتهمين بعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة، إلا أنهم بادروا بإطلاق النيران على القوات، فتم التعامل معهم بما يتناسب مع الموقف، ما أسفر عن مصرعهم جميعًا.

وعُثر بحوزتهم على نحو 60 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة شملت الحشيش والآيس، إضافة إلى كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 26 مليون جنيه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة باقي العناصر الإجرامية وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع في المخدرات والسلاح.

اقرأ أيضًا

"نقلوا كليته بدون رضاه".. قرارات عاجلة من النيابة بشأن متهمين بتجارة الأعضاء البشرية

فيديو التنقيب عن الآثار في مدرسة بالمنيا يثير الجدل.. ما الحقيقة؟

"سمحت له المبيت رأفة بحاله".. ماذا قال المتهم بقتل "مشرد" تهجم على شقيقته بالجيزة؟

وزارة العدل: تصريحات الوزير بشان بدائل الحبس الاحتياطي اجتزأت من سياقها

"مفيهاش حته سليمة ودفنتها تحت السرير".. كيف تخلص "قعيد" من زوجته بالأميرية؟