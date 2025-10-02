الداخلية تضبط 100 ألف مخالفة مرورية وتكثف الرقابة على الدائري الإقليمي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة لضبط المخالفات على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 99,998 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

وخلال الحملات، جرى فحص 1,914 سائقًا، وتبين إيجابية 100 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

وفي إطار تشديد الرقابة بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، ضبطت الحملات 1,017 مخالفة مرورية، شملت تحميل ركاب بطرق غير قانونية، مخالفات تتعلق بشروط التراخيص، وأخرى مرتبطة بأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 169 سائقًا، وأسفرت النتائج عن إيجابية 7 حالات لتعاطي مواد مخدرة. بالإضافة إلى ذلك، ضبطت الأجهزة الأمنية 10 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا، مع التحفظ على مركبتين لمخالفتهما القوانين المرورية.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات المضبوطة.

