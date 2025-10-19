جريمة تقشعر لها الأبدان شهدتها قرية عرب الحصار التابعة لمركز الصف جنوب الجيزة، بعدما تحول أب إلى جلاد في لحظة غضب، وارتكب واحدة من أبشع جرائم العنف الأسري التي صدمت الشارع الجيزاوي خلال الساعات الماضية.

القصة بدأت ببلاغ تلقاه مأمور قسم الصف من مستشفى بوصول جثة فتاة شابة، تحمل على جسدها آثار حروق وجروح وسحجات متفرقة، في مشهد لا يُصدق.

عند استجواب والد الفتاة، حاول الأب في البداية التملص من الجريمة، وزعم أن ابنته توفيت نتيجة سقوط حائط عليها داخل المنزل، لكن علامات الشك ظهرت على رجال المباحث، خاصة بعدما لاحظوا أن الإصابات لا تتفق مع تلك الرواية. ومع تضييق الخناق عليه، وتكرار الأسئلة، انهار الأب واعترف بكل شيء.

قال الأب في اعترافاته إنه اكتشف سرقة ابنته مبلغ خمسة آلاف جنيه من أمواله الخاصة، مدعيًا أنها فعلت ذلك لأنها كانت تشكو من عدم إنفاقه عليها وعلى أشقائها. الغيرة والغضب والانتقام اجتمعوا في لحظة واحدة ليتحول الأب إلى وحش لا يعرف الرحمة.

في اعترافاته أمام العميد محمد الصغير رئيس مباحث قطاع الجنوب، أقر الأب بأنه قيّد ابنته بالحبال داخل المنزل، وبدأ في ضربها بعنف مستخدمًا شومة خشبية، ثم أحضر سكينًا، وسخنه على النار، وبدأ في كيّ جسدها المحترق وسط صرخاتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

الجيران أفادوا بسماع صراخ متواصل من داخل المنزل، لكن أحدًا لم يتوقع أن المشهد سينتهي بجريمة قتل بشعة.

القوات الأمنية تحركت على الفور، وتم ضبط الأب المتهم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريحها لكشف ملابسات الوفاة، وحبس الجاني على ذمة التحقيق.