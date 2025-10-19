إعلان

تأجيل محاكمة 6 متهمين بخلية مصر القديمة لـ22 ديسمبر

كتب : صابر المحلاوي

04:14 م 19/10/2025

المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، تأجيل نظر محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 37 لسنة 2025 جنايات مصر القديمة، إلى جلسة 22 ديسمبر؛ لسماع الشهود.

أفاد أمر الإحالة بأن المتهم الأول تولى خلال الفترة من 2021 وحتى 25 أكتوبر من نفس العام قيادة جماعة إرهابية تتبع أفكار تنظيم القاعدة، تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الرابع انضموا للجماعة موضوع الاتهام وهم على علم بأغراضها ووسائلها لتحقيق أهدافها، بينما تولى المتهمان الخامس والسادس قيادة جماعة إرهابية تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي.



المستشار محمد السعيد الشربينى الدائرة الأولى إرهاب تأجيل محاكمة خلية مصر القديمة

