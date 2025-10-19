إعلان

ماتوا بعد الزفة.. تفاصيل وفاة زوجين بمدينة بدر بعد اختناقهما بغاز السخان

كتب : صابر المحلاوي

01:59 م 19/10/2025

تسريب غاز - تعبيرية

كتب- صابر المحلاوي:

باشرت النيابة العامة بمدينة بدر التحقيق في واقعة وفاة زوجين داخل شقتهما بمنطقة حدائق العاصمة، بعد اختناقهما بغاز السخان، دون وجود أي شبهة جنائية.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت إخطارًا من إدارة النجدة بالعثور على جثتي الزوجين داخل الشقة، وانتقلت قوة من قسم شرطة بدر إلى مكان البلاغ، حيث تبين من المعاينة أن الوفاة حدثت بدورة المياه نتيجة استنشاق الغاز.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثتين تحت تصرفها، وتولت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التشريح والفحص المخبري لتحديد أسباب الوفاة، مع الاستماع لأقوال شهود العيان، تمهيدًا لإصدار قرارها النهائي في الواقعة.

النيابة العامة غاز السخان اختناق أجهزة الأمن

