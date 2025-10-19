إعلان

22 أكتوبر.. نظر الطعن على براءة محمد سامي من سب عفاف شعيب

كتب : علاء عمران

01:32 م 19/10/2025

محمد سامي وعفاف شعيب

كتب- صابر المحلاوي:
حددت محكمة النقض جلسة 22 أكتوبر، لنظر الطعن المقدم من الفنانة عفاف شعيب على حكم محكمة جنح مستأنف أكتوبر، ببراءة المخرج محمد سامي من تهمة سبها وقذفها والتشهير بها خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.
وكانت محكمة مستأنف أكتوبر قد أيدت استئناف محمد سامي، بعد أن قضت محكمة جنح أكتوبر في وقت سابق بتغريمه 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بتوجيه ألفاظ مسيئة للفنانة عفاف شعيب في مارس 2024، وفق البلاغ الذي تقدمت به الفنانة وأحالته النيابة العامة إلى المحكمة.
وقال محامي عفاف شعيب، إن الحكم الابتدائي جاء بعد دراسة دقيقة لأقوال الطرفين والأدلة، مؤكدًا أن الاستئناف المقدم من دفاع محمد سامي تم بعد انقضاء المدة القانونية، مشيرًا إلى أن المحكمة ستفصل في ذلك خلال الجلسة المقبلة.

محكمة النقض براءة محمد سامي عفاف شعيب

