بـ"مفك".. إصابة سيدة في مشاجرة عائلية بالشرقية والداخلية توضح التفاصيل

كتب : علاء عمران

12:53 م 19/10/2025

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر استغاثة من إحدى السيدات بمحافظة الشرقية، ادعت فيه قيام عدد من الأشخاص بالتهجم على منزل أسرتها بتحريض من عمها ونجله، مستخدمين أسلحة بيضاء والتسبب في إصابة والدتها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة أبوكبير بلاغًا من طرفين: الطرف الأول: والدة الشاكية (مصابة بجرح في الوجه) ونجلها، والطرف الثاني: شقيق زوج الأولى ونجله.

جميعهم مقيمون بدائرة المركز، وحدثت بينهم مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، تبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب، وأقدم أحد أفراد الطرف الثاني على إصابة السيدة باستخدام أداة حادة "مفك".

تمكنت القوات الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة في الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة سيدة في مشاجرة عائلية بالشرقية

الأجهزة الأمنية محافظة الشرقية مشاجرة عائلية

