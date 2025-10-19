بالصور ـ حملات مكثفة بأسيوط لضبط التعريفة الجديدة ومراقبة محطات الوقود

أسيوط ـ محمود عجمي: كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة أسيوط من حملاتها الميدانية على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود، لمتابعة انتظام العمل وضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة لوسائل النقل، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية. وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة التي أُقرت بعد تعديل أسعار المنتجات البترولية، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي شكل من أشكال الاستغلال أو فرض زيادات غير قانونية على المواطنين. وأشار المحافظ إلى أن حالة من الانضباط تسود المواقف والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بفضل الحملات المكثفة التي تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارات المرور والمواقف والتموين، والتي تهدف إلى إحكام الرقابة على منظومة نقل الركاب وضبط المخالفين، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية وتقديم الخدمة دون مغالاة، مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيُعرض نفسه لإجراءات قانونية صارمة. وأضاف اللواء أبو النصر أنه تم توزيع ملصقات وإرشادات بالتعريفة الجديدة داخل جميع المواقف وعلى السيارات، لتمكين المواطنين من معرفة الأسعار بسهولة، إلى جانب نشر الجداول التفصيلية عبر الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتوحيد الأسعار على مختلف الخطوط. كما أشار إلى أن حملات التموين والمرافق تواصل متابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان توافر المواد البترولية بالأسعار الرسمية، ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب، مع تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وحماية المستهلكين. وأكد المحافظ أن المحافظة تستقبل شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135670 - 088/2135858 - 088/2135727)، بالإضافة إلى تطبيقات واتساب وتليجرام على الرقم (01066628906)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مشددًا على أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بشكل فوري لضمان سرعة الاستجابة وحماية المواطنين.