"ولعت فيه وهو نايم".. الغيرة تقود بخيتة لقتل زوجها حرقا بعد 20 سنة زواج

كتب- فاطمة عادل:

بعد مشاجرة حادة بسبب زواجه من أخرى، دخل "علي" إلى النوم، بينما بقيت زوجته "بخيتة" في الصالة تخطط لانتقامها. سكبت البنزين على جسده وأشعلت النار، ثم وقفت تتأمله بتشفي. خرج يصرخ مستغيثا، فتدافع الجيران لإطفائه، لكن النيران كانت أسرع من أي إنقاذ، وأنهت عليه قبل أن يصل أحد.

في حلقة جديدة من "جرائم أسرية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية ومصادر مختلفة، نرصد تفاصيل مقتل موظف على يد زوجته بمحافظة سوهاج في يونيو 2018.

تعود القصة إلى عام 1998، حين كان علي (30 عاما) يخطب بخيتة التي تصغره بـ12 عاما. بعد خطوبة استمرت خمسة أشهر، تزوجا ورزقا بطفلين، واستقرا في إحدى قرى المحافظة.

في البداية، كانت حياتهما هادئة؛ يعمل علي في جهة حكومية، بينما تهتم بخيتة بشؤون البيت وتساعده في الزراعة. لكن بمرور السنوات، تغير كل شيء، إذ أصبح الزوج كثير الغضب والاعتداء عليها بالضرب والإهانة، فيما كانت تتحمل في صمت من أجل أولادها.

ظلت الحياة تسير على هذا المنوال حتى جاء شهر يونيو 2018، عندما علمت بخيتة أن زوجها عقد قرانه على سيدة أخرى، وحدد الخميس الأخير من الشهر لإتمام الزواج. ثارت في داخلها نار الغيرة والغضب، وحاولت بشتى الطرق إفشال الزواج، لكن محاولاتها باءت بالفشل.

في مساء 25 يونيو 2018، نشب خلاف حاد بين الزوجين. حاول الأبناء التوسط لإقناع والدهم بالعدول عن قراره دون جدوى، حتى هم أحدهم بالاعتداء عليه، لكن الأم منعته وتظاهرت بالإغماء لتخفيف حدة الموقف. دخل علي إلى غرفته لينام، بينما جلست بخيتة مع ولديها في صمت ثقيل. تبادلوا النظرات، وبدأت فكرة التخلص منه تتشكل شيئا فشيئا.

انتظروا حتى غفا علي ظنا منه أن الليل سيجلب النسيان. ثم دخلت بخيتة إلى غرفته بخطوات هادئة، سكبت البنزين فوق جسده النائم، وأشعلت النار.

نهض علي مفزوعا، يصرخ من شدة الألم، يمد يديه نحوها متوسلا، لكنها وقفت عند الباب، ملامحها جامدة كالصخر، فخرج يصرخ مستغيثا بالجيران، الذين هرعوا لمحاولة إنقاذه، لكن ألسنة اللهب كانت قد التهمت أجزاء كبيرة من جسد الضحية، وفارق الحياة في موقع الحادث.

انتقلت أجهزة الأمن، وتمكنت من ضبط الزوجة ونجلها وابنتها. وبينت التحريات أنهم وراء ارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالتهم لمحكمة الجنايات.

اقرأ أيضا:

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه