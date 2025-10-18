"مخلى سبيلها".. أولى جلسات محاكمة علياء قمرون بتهمة بث محتوى خادش

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 23 أكتوبر الجاري، كأولى جلسات محاكمة البلوجر علياء قمرون، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة البلوجر علياء قمرون إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل البلوجر علياء قمرون بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

وخلال جلسات التحقيق، أنكرت المتهمة ما نُسب إليها، قائلة: "مكنتش أعرف إن الفيديوهات دي محتوى خادش، أنا بعمل لايفات على تيك توك علشان أجهز نفسي".

وأضافت "علياء" أنها تمر بظروف مالية صعبة دفعتها للعمل في بيع المناديل والإنشاد الديني، قبل أن تتجه إلى البث المباشر عبر تطبيق تيك توك للتربح من الهدايا التي يقدمها المتابعون، دون أن تدرك أن ذلك قد يعرضها للمساءلة القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط البلوجر علياء قمرون، المقيمة بمحافظة المنوفية، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، واعترفت بنشر الفيديوهات المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر صفحاتها.