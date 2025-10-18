أول بيان من الداخلية بشأن فيديو سقوط مسن من أتوبيس بالدقهلية

كتب- علاء عمران:

لقى 3 عناصر شديدة الخطورة مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، وضُبطت كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية بالجيزة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة البؤر الإجرامية وتجار المخدرات والأسلحة غير المرخصة.

كانت تحريات قطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قد أكدت قيام بؤر إجرامية في عدد من المحافظات تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف هذه البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، كانوا محكومين بالسجن المؤبد والسجن في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات والأسلحة والسرقة بالإكراه، بنطاق محافظة الجيزة.

كما تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية وبحوزتهم: حوالي 764 كيلو جرامًا من المخدرات المتنوعة (حشيش – إستروكس – هيروين – شادو – هيدرو – شابو – أفيون)، و62 قطعة سلاح ناري (12 بندقية آلية – 25 بندقية خرطوش – 25 فرد خرطوش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 97 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وأُحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.