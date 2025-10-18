كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة قيام شخصين على دراجة نارية بسرقة حقيبة من سيدة مسنة أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة الغربية.

البداية بتلقي قسم شرطة أول طنطا بلاغًا من سيدة مسنة مقيمة بدائرة القسم، مصابة بجروح وكدمات، أفادت فيه بأنها أثناء سيرها فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، قاما بخطف حقيبتها التي كانت تحتوي على هاتف محمول ومبلغ مالي، ما أدى إلى سقوطها أرضًا وإصابتها.

تحركت فرق البحث الجنائي، وتمكنت من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهما عاطل وسائق، لهما معلومات جنائية، ومُقيمان بالغربية. كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.