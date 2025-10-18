إعلان

في 24 ساعة فقط.. الداخلية توقف محاولات للتلاعب بالعملة بقيمة 29 مليون جنيه

كتب : علاء عمران

12:06 م 18/10/2025

وزارة الداخلية- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، بما يساهم في حماية الاقتصاد القومي ومنع محاولات الإضرار بالاستقرار المالي للدولة.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 29 مليون جنيه.
وأكدت الوزارة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، ومواصلة التصدي بكل حسم لهذه الجرائم التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النقد الأجنبي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قطاع الأمن العام الاتجار في العملات الأجنبية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. ايجل نوار و الأهلي .. تعرف على التشكيل
- هل ترتفع أسعار فواتير الكهرباء؟.. الوزير يُجيب عبر مصراوي