كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، بما يساهم في حماية الاقتصاد القومي ومنع محاولات الإضرار بالاستقرار المالي للدولة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 29 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، ومواصلة التصدي بكل حسم لهذه الجرائم التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.