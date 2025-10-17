إعلان

الداخلية تكشف حقيقة مزاعم سرقة شقة "سيدة الحدائق"

كتب : رمضان يونس

03:28 م 17/10/2025

منشور السيدة

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بكسر باب شقة والدتها بحدائق القبة بالقاهرة والاستيلاء على محتوياتها.

تلقي قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، بتاريخ 14 الجارى، بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد بسرقة شقة والدته وشقيقته المستأجرة بالعقار المشار إليه، وتضررهن من شخصين لقيامهما بغلق باب العقار سكنه وإبلاغه بشرائهما العقار دون اتهامهما بكسر باب الشقة والاستيلاء على محتوياتها، واستدعاء المشكو فى حقهما شخصين – مقيمين بدائرة القسم، أقرا بشراء العقار من ورثة مالكه، ونفيا منعهما قاطني العقار من دخوله.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سرقة شقة الحدائق النيابة العامة شرطة دائق القبة الداخلية كسر باب شقة حدائق القبة بالقاهرة

