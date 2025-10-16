التحقيقات في مقتل شاب بالسلام: خطفوه وعذبوه ورموه من الخامس

قرر قاضي المعارضات بشمال القاهرة، تجديد حبس 3 أشخاص في اتهامهم بخطف شاب وتعذيبه حتى الموت وإلقاء جثمانه من الطابق الخامس بمدينة السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهمين في صباح يوم الواقعة توجهوا إلى مسكن المجني عليه في منطقة BBC واصطحابه إلى مسكن المتهم المتهم الأول في منطقة اسبيكو بمدينة السلام.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين تعدوا على الضحية بالضرب والتعذيب حتى لقى مصرعه متأثرًا بإصابته، وقاموا بإلقاء جثمانه من الطابق الخامس لإخفاء جريمتهم.

وكان تلقى قسم شرطة السلام إشارة من المستشفى تفيد بوصول المجني عليه "صلاح إبراهيم" 22 عامًا، مصابًا بإصابات بالغة توفى على إثرها، وعلى جسده آثار ضرب وتعذيب.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد هوية المتهمين بارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

