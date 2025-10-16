تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين يستقطبان الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة استخدام شخصين "لهما معلومات جنائية" تطبيقًا هاتفيًا للترويج لممارسة أعمال الفجور، من خلال عرض مقاطع فيديو وصور لهما وهما يرتديان ملابس نسائية بصورة خادشة للحياء، بهدف استقطاب راغبي ممارسة أعمال الفجور نظير مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات، تم ضبط المتهمين بمنطقة أول أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتهما أقرّا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

