فيديو تعدي على طفل يُسقط عصابة اتجار بالمخدرات في حلوان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدي شخص على طفل بالضرب وإحداث إصابته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة من ربة منزل بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه "له معلومات جنائية"، وبصحبته 4 أشخاص"لهم معلومات جنائية" وسيدتين، وبحوزتهم "بندقية خرطوش - 4 فرد خرطوش - 5 كيلو جرام من مخدر الإستروكس".

وبمواجهة المشكو فى حقه اعترف بتعديه على المجنى عليه بقصد ترهيبه، وأقروا جميعهم بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم للأسلحة النارية لإستخدامها فى أعمال البلطجة وفرض السيطرة على الأهالى بالمنطقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

