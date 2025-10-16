تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضبط بؤر إجرامية بنطاق محافظات الحدود الجنوبية للبلاد، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات أبرزها " قتل عمد، شروع فى قتل، اتجار بالمخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح نارى ، مقاومة سلطات بنطاق محافظة سوهاج.

كما تم ضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم 754 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش- هيدرو - شابو "، و10 قطع سلاح نارى "5 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش" بالإضافة إلى كمية من الذخائر المتنوعة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 72 مليون جنيه، ويأتى ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

