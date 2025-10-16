إبعاد فلسطيني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدر وزير الداخلية، القرار رقم 1661 لسنة 2025، بشأن إبعاد فلسطيني الجنسية خارج البلاد، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

وجاء في القرار، بعد الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 2 سبتمبر 2025، أن الوزارة قررت إبعاد المدعو "خالد رباح"، فلسطيني الجنسية، مواليد 24 أكتوبر 1985، خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونص القرار على أن يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ القرار فورًا، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لإبعاد الأجانب من الأراضي المصرية.

اقرأ أيضًا:

حريق يلتهم أتوبيسا في القناطر وتحرك المطافي يمنع كارثة

الهيئة الوطنية للانتخابات: 2826 مرشحًا فرديًا و4 قوائم يتنافسون على مقاعد مجلس النواب

مصرع شاب إثر تصادم دراجة بخارية بـ"عربة كارو" في بورسعيد