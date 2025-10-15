جثة كوري بلا هوية.. مباحث القاهرة تواجه لغزًا جديدًا داخل فندق شهير

في قلب وسط البلد، وتحديدًا داخل فندق استراليا بشارع عبدالخالق ثروت، شهد رواد المكان واقعة غامضة، بعدما عُثر على جثمان شخص يحمل ملامح آسيوية داخل إحدى غرف الفندق، في واقعة تُحقق فيها الجهات الأمنية لكشف ملابساتها الكاملة.

قسم شرطة قصر النيل تلقى بلاغًا من إدارة الفندق يفيد بالعثور على الجثمان في الطابق العلوي، فانتقلت على الفور قوة من الشرطة والنيابة العامة إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثمان يعود إلى رجل كوري الجنسية، ولا يحمل أي أوراق تثبت هويته داخل الغرفة.

التحريات الأولية أشارت إلى أن النزيل كان يقيم بالفندق منذ عدة أيام، دون أن يُلاحظ العاملون عليه أي تصرفات غير طبيعية، حتى فوجئوا بعدم استجابته لطرق الباب المتكرر، ليُكتشف لاحقًا داخل الغرفة مسجّى على الأرض بلا حراك، وسط مؤشرات أولية تُرجّح أن الوفاة تحمل شبهة جنائية.

الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول المكان، واستدعت فريق من الأدلة الجنائية لرفع البصمات وفحص محتويات الغرفة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة داخل الفندق وخارجه لرصد آخر تحركات المتوفى أو أي شخص دخل غرفته في الساعات الأخيرة.

وبعد انتهاء المعاينة، تم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، بناءً على قرار النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، مع استمرار التحقيقات لكشف لغز الحادث الذي بات حديث رواد وسط البلد.

حتى لحظة كتابة هذه السطور، ما تزال كل الاحتمالات مفتوحة أمام جهات التحقيق، بين كونها وفاة طبيعية أو حادثًا مدبرًا. لكن المؤكد أن شارع عبدالخالق ثروت، الذي شهد عشرات القصص اليومية الصاخبة، أضاف اليوم إلى ذاكرته حكاية جديدة، حكاية غامضة بدأت بجثمان كوري داخل فندق، ولا أحد يعرف بعد كيف ستنتهي.