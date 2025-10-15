كتب- علاء عمران

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة البساتين، يفيد بوصول رجل ونجليه مصابين بجروح وكسور متفرقة، ووفاة أحد الأبناء متأثرًا بإصابته، إثر تعرضهم لحادث سير بأحد الطرق بنطاق القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لإجراء الفحص والتحري، وتبين أنه أثناء سير المصابين بسيارة ملاكي بالطريق محل البلاغ، فوجئ قائدها بتوقف سيارة نقل ثقيل على جانب الطريق الأيسر، ما أدى إلى اصطدام السيارة الملاكي بها من الخلف. وأسفر الحادث عن الإصابات المشار إليها ووفاة أحد الأبناء في الحال، بينما فر قائد السيارة النقل من موقع الحادث عقب الواقعة.

وبتكثيف الجهود، أمكن تحديد السيارة المتسببة في الحادث وضبط قائدها، وتبين أنه يعمل سائقًا ويقيم بمحافظة المنوفية. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا هروبه من مكان الحادث بخشيته من المساءلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة المستخدمة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمتابعة مثل هذه الوقائع المرورية والتعامل معها بحزم حفاظًا على أرواح المواطنين وتطبيقًا للقانون.