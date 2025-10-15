إعلان

خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 8 أطنان دقيق مدعم مهرب

كتب : علاء عمران

11:55 ص 15/10/2025

ضبط دقيق مدعم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية ومخالفات المخابز الحرة والمدعمة.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط نحو 8 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط دقيق مدعم شرطة التموين وزارة الداخلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة