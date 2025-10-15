خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 8 أطنان دقيق مدعم مهرب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية ومخالفات المخابز الحرة والمدعمة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط نحو 8 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.