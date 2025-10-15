استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة عددًا من أطفال إحدى الحضانات من جنسية عربية، حيث تم الترحيب بهم وتقديم هدايا تذكارية خلال الزيارة.

وتضمّنت الزيارة محاضرة توعوية للأطفال للتعريف بدور الإدارة في التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية، بكافة أقسامها والتي تشمل: الإطفاء، والإنقاذ، والمفرقعات.

كما شاهد الأطفال عرضًا لأحدث معدات الإطفاء والإنقاذ، وتلقّوا شرحًا مبسطًا حول كيفية استخدامها وأهميتها في التعامل مع مختلف البلاغات والحوادث.

وأعرب المشرفون على الزيارة عن شكرهم لأجهزة وزارة الداخلية على ما تبذله من جهود في التواصل المجتمعي الإيجابي، وحرصها على تعريف النشء بدور رجل الشرطة في حماية الأرواح والممتلكات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية الثقافة الشرطية لدى الأطفال والنشء، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وبناء علاقة راسخة قائمة على الثقة والتقدير بين المواطنين ورجال الشرطة.