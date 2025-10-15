إعلان

ضبط سيدة أجنبية تدير نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

كتب : علاء عمران

11:35 ص 15/10/2025

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية؛ لقيامها بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص في دائرة قسم شرطة قصر النيل، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وباستهداف الموقع، تم ضبط المتهمة وبصحبتها خمس سيدات (من بينهن اثنتان تحملان جنسيات أجنبية وأخريان لهن معلومات جنائية) بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين، حيث أقروا جميعًا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.



