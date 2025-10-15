بعد 6 أشهر زواج.. زوجة تطلب الخلع: "مش قادرة أعيش وأنا خايفة"

كتبت - فاطمة عادل:

أقامت سيدة تُدعى إيمان. ع، وتبلغ من العمر 27 عامًا، دعوى خلع ضد زوجها محمود. س، بعد مرور ستة أشهر فقط على زواجهما، مبررة طلبها بقولها: "اكتشفت بعد الجواز إنه مصاب بمرض في الدم، وخفت أولادي يورثوا المرض، ومش قادرة أكمل وأنا عايشة في خوف وقلق طول الوقت."

وروت الزوجة تفاصيل قصتها قائلة: "اتجوزت بعد خطوبة استمرت سنة، كان فيها محترم وطيب ومفيش حاجة تخليني أشك فيه، لكن بعد الجواز بدأت ألاحظ إنه بيخبي عني حاجات، خصوصًا لما كان بيروح المستشفى كل فترة ويقول إنها تحاليل روتينية، حاولت أصدق، بس القلق كان بيزيد جوايا."

وأضافت: "في يوم لقيت ورقة من المستشفى في هدومه، مكتوب فيها إنه مصاب بمرض في الدم وبيتابع حالته بانتظام، واجهته، انهار واعترف، وقال إنه خاف يقول قبل الجواز علشان ميفقدنيش، وإن المرض مش معدي، بس من وقتها وأنا مش قادرة أرتاح ولا أعيش مطمنة."

وتابعت "إيمان": "استشرت أطباء، وقالولي في احتمال إن المرض يكون وراثي، فقررت أطلب الطلاق قبل ما يكون في أولاد ويتحملوا نفس المعاناة. حاولت أتفاهم معاه، لكنه رفض وقال إني بتخلى عنه في وقت صعب، بس أنا مش قادرة أكمل وأنا خايفة.".

واختتمت الزوجة حديثها قائلة: "مكنتش أتخيل إن المرض يكون سبب خراب بيت، بس لما الخوف بيغلب الحب، لازم أختار راحتي النفسية ومستقبل أولادي اللي لسه ما اتولدوش.".

وحررت الزوجة دعوى خلع حملت رقم 529 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.