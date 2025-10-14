النيابة تحفظ التحقيقات في وفاة طفل سقط من علو بإمبابة

كتب- عاطف مراد:

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حفظ التحقيقات حول وفاة طفل إثر سقوطه من علو، بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد سقوط طفل من علو بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من الفحص العثور على جثة طفل يدعى "بلال. ا".

بإجراء التحريات الأولية تبين أن الطفل اختل توازنه وسقط من الطابق السابع، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

"ابنها عاكس زميلته ففصلوه".. تفاصيل اقتحام سيدة لـ مدرسة في أكتوبر

مشاجرة الملهى الليلي.. محامي عصام صاصا يكشف حقيقة التصالح مع المالك

السائق نزع اللوحة الخلفية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو القيادة برعونة في القاهرة