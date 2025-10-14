أحالت جهات التحقيق بالمرج، المتهم بقتل زوجته بسلاح أبيض والشروع في قتل ابنته بسبب خلافات نشبت بينهم للمحاكمة الجنائية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالاقهرة، ألقت القبض على شخص وراء قتل زوجته وإصابة ابنته في المرج، عقب التعدي عليهما بسلاح أبيض وطعنهما لمحاولة قتلهما "هخلص عليكوا أنتوا الاتنين".

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من أحد المستشفيات في المرج باستقبال سيدة مصابة بطعنات وتوفيت أثناء إسعافها، كما أصيبت ابنتها وتم حجزها في المستشفى.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وبالفحص تبين قيام الزوج بطعن زوجته بسكين عقب خلاف نشب بينهما، كما تعدى على ابنته ونقلت إلى المستشفى، فيما بدأ رجال المباحث في تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة.

وتم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.