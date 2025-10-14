تأجيل محاكمة 65 متهمًا بقضية الهيكل الإداري لجلسة 13 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 65 متهمًا، في القضية رقم 7433 لينة 2025، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان، لجلسة 13 ديسمبر لسماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 5 نوفمبر 2024، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمون التاسع والحادي والعشرون والخامس والثلاثون والخامس والأربعون والسابع والأربعون يواجهون تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين التاسع والحادي عشر تهم حيازة أسلحة تقليدية.

