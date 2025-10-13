السيطرة على حريق شقة بعين شمس دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب بأحد العقارات السكنية في منطقة عين شمس، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا يفيد باندلاع حريق في عقار مكون من ستة طوابق يقع بشارع محمود عبد الله المتفرع من شارع الأربعين، بجوار مجمع مدارس الشعراوي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار أو العقارات المجاورة.

حسب المعاينة المبدئية، الحريق اندلع في الطابق الخامس من العقار السكني، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والأدخنة الكثيفة قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من محاصرتها وإخمادها بالكامل في وقت قياسي، ما حال دون تفاقم الخسائر أو وقوع إصابات بين السكان.

قوات الأمن فرضت كردونا أمنيا حول مكان الحريق لتيسير أعمال الإطفاء وتأمين المنطقة، كما تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار كإجراء احترازي لحين انتهاء عمليات التبريد والتأكد من خلو الموقع من أي بؤر اشتعال محتملة.

وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص الفني لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، فيما رجحت التحريات الأولية أن يكون ماسًا كهربائيًا وراء الحادث، دون وجود أي شبهة جنائية حتى الآن.