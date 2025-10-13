إعلان

الحبس عاما للمتهم بدهس "مريم عصام" وإيقاف الرخصة 6 أشهر 

كتب : رمضان يونس

05:27 م 13/10/2025
    وأحالت النيابة العامة المتهم ''أمير سلطان'' بدهس مُعلمة مصر الجديدة ''مريم عصام'' إلى محكمكة الجنح العاجلة، في واقعة اتهامه بقتله دهسا عن طريق الخطأ المجني عليها حال سيرها في الطريق العام.
    مريم عصام معلمة مصر الجديدة
    محامي مريم عصام
قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بحبس المتهم بقتل المٌدرسة "مريم عصام" دهسا عن طريق الخطأ، عامًا، وكفالة 5 آلاف جنيه، وإيقاف الرخصة الخاصة بالمتهم 6 أشهر من نهائية الحكم.

وأحالت النيابة العامة المتهم "أمير سلطان" بدهس مُعلمة مصر الجديدة "مريم عصام" إلى محكمكة الجنح العاجلة، في واقعة اتهامه بقتله دهسا عن طريق الخطأ المجني عليها حال سيرها في الطريق العام.

أصدرت وزارة الداخلية بيانا، اليوم الثلاثاء، أكدت خلاله أنه في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الإخبارية بشأن قيام قائد سيارة بالإصطدام بإحدى المعلمات وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها وفراره بالقاهرة.

وبحسب بيان الوزارة، فإنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 أكتوبر الجاري تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان "معلمة - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس" إثر وقوع مصادمة.

ووفقا للبيان، فإنه أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها "مرتكب الواقعة" مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبمواجهته علل هروبه من مكان الواقعة خشية المسائلة القانونية.

وأكدت الوزارة أنه تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

