جثة و10 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى الأوسطي

سجل حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي حالة وفاة و10 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج مساء الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بمنطقة بين الجبلين.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير ميكروباص عند كارتة حسن علام اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانحرفت عن مسارها انتهاء بانقلابها.

نتج عن الحادث حالة وفاة و10 مصابين نقلوا إلى مستشفى مايو للعلاج، وجنبت إدارة المرور حطام الحادث نهر الطريق.