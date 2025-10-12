إعلان

جثة و10 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى الأوسطي

كتب : محمد شعبان

06:07 م 12/10/2025

حادث انقلاب سيارة ميكروباص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجل حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي حالة وفاة و10 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج مساء الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بمنطقة بين الجبلين.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير ميكروباص عند كارتة حسن علام اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانحرفت عن مسارها انتهاء بانقلابها.

نتج عن الحادث حالة وفاة و10 مصابين نقلوا إلى مستشفى مايو للعلاج، وجنبت إدارة المرور حطام الحادث نهر الطريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب ميكروباص ميكروباص حادث الطريق الأوسطي حالة وفاة كارتة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
خروج مفاجئ.. لماذا خسر الجنيه 59 قرشا مقابل الدولار في تعاملات اليوم؟