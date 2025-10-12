"سرق السكن".. قرار قضائي بشأن شابين قتلا صديقهما في القاهرة

كتب - أحمد عادل:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، محاكمة شابين متهمين بقتل صديقهما، بعد إصابته بحالة إعياء شديدة نتيجة تعديهما عليه بالضرب المبرح داخل شقة، لجلسة 9 نوفمبر المقبل.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن استدرجا المجني عليه إلى شقة أحدهما واعتديا عليه بالضرب حتى فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أقدما على ارتكاب الجريمة بدافع الانتقام، بعدما استولى المجني عليه على بعض محتويات الشقة أثناء مبيته معهما، ورفض إعادتها.